Relacions exteriors
Ferran Costa nomenat nou ambaixador extraordinari d'Andorra a Noruega
Un acte que respon a la voluntat de continuar ampliant la presència diplomàtica del Principat i impulsar noves oportunitats de col·laboració en l’àmbit europeu i global.
El Govern ha oficialitzat el nomenament de Ferran Costa Marimon com a nou ambaixador extraordinari i plenipotenciari del Principat d’Andorra al Regne de Noruega, segons publica el BOPA d’aquest 19 de novembre. El decret, aprovat a proposta de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, estableix que el càrrec és efectiu des de l’1 de novembre del 2025. Fins aquesta data, el que fos president del grup parlamentari Liberal entre el 2009 i el 2022, havia ocupat el càrrec de representant d'Andorra a Liechtenstein i de la oficina de la ONU.
L'executiu fonamenta el nomenament en la Constitució, la Llei del Govern i la Llei del servei d’acció exterior, i de la carrera diplomàtica, llei 11/2019, que regulen l’estructura i les funcions de la representació exterior d’Andorra. Amb aquesta designació, Costa Marimon assumeix la responsabilitat de reforçar les relacions bilaterals entre Andorra i Noruega, un país clau en matèria de sostenibilitat, energia i cooperació internacional.
El nomenament respon a la voluntat de continuar ampliant la presència diplomàtica del Principat i impulsar noves oportunitats de col·laboració en l’àmbit europeu i global.