REPORTATGE
Estudis fora de casa
Centenars d’estudiants participen en les jornades d’orientació i es plantegen la possibilitat de continuar els estudis a França.
La remor de centenars d’alumnes omplia ahir la sala del Centre de Congressos. Els estudiants es movien al voltant dels expositors de les més de trenta institucions que s’havien presentat aquest. Es mantenien en petits grups sense parar de parlar sobre què volien fer amb vista al futur. Molts no ho tenien clar, mentre que altres, com la Greta, hi anaven amb un objectiu clar en ment: “Fa molt temps que tinc clar que vull accedir a la carrera de dret i ciències polítiques, aquí he vist alguns dobles graus i convenis que m’han resultat interessants.”
La fira d’orientació per estudiar a França va obrir les portes amb una incertesa col·lectiva per part de molts estudiants, que encara no tenen del tot clar cap a on volen enfocar la seva carrera. “En un principi, tenia al cap estudiar a Espanya, però he vingut aquí per veure noves possibilitats i trobar alguna cosa que em pugui interessar”, va dir en Jan. Estudiar a França o a altres països és una pregunta que molts, com en Liam, es van fer, i tot i que era una opció per a molts no era la primera. “Em plantejava estudiar a Espanya, però els estudis que jo vull fer a França també estan molt bé. Per altra banda, m’agradaria conservar el francès.” “No tenia pensat anar a estudiar a França, però si és una opció, doncs ho tinc en compte”, va afirmar l’Èric. “Tenia clar que volia fer dret, així que he anat a veure l’estand de Sciences Po Toulouse i el de CROUS, que m’han semblat molt interessants, però preferiria estudiar a Espanya o al Regne Unit.”
L’oferta d’aquest any va ser superior en comparació al 2024, concretament deu institucions més que l’any passat, fent un total de 32, xifra que es va valorar positivament. “M’agrada molt que hi hagi una gran quantitat d’ofertes, especialment les relacionades amb el món del lloguer”, va dir en Pol. Aixó va ser ben rebut per part de Govern, considerant-lo una mostra de la consolidació d’aquestes jornades.
El ministre d’Educació, Ladislau Baró, present a la inauguració, va remarcar la importància de l’educació per a les relacions entre ambdós països, assegurant que “l’educació és un vector essencial dins la relació històrica entre Andorra i França”. També va aprofitar per reafirmar l’objeciu de potenciar el francès en el sistema andorrà. Per la seva banda, l’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Ebaylin, es va mostrar molt optimista amb les jornades, celebrant l’augment del nombre d’universitats que s’hi presentaven. “Es tracta d’una excel·lent manera perquè els estudiants que han de decidir el seu futur descobreixin el conjunt d’aquestes formacions”, va dir.