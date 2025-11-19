BOPA
Els serveis d'helicòpter costen 4,3 milions d'euros l'any
L'adjudicació, publicada aquest matí al BOPA, preveu que 2,6 milions siguin per al transport sanitari
El departament de prevenció i extinció d'incendis i salvaments, adscrit al ministeri de Justícia i Interior, ha adjudicat els serveis d'helicòpter per 4.341.457,73 euros anuals a l'empresa Heliand, SAU, dels quals 2.691.206,40 euros estan previstos pel transport sanitari (SAAS). Tal com apareix publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), la disponibilitat anyal és de 400 hores de vol per a l'helicòpter biturbina tipus 1, amb un cost de 5.146,63 euros per hora suplementària, i 85 hores de vol per a l'helicòpter monoturbina tipus 2, on l'hora extra suma 2.487,10 euros.
El termini d'execució del contracte va des de l'1 de gener del 2026 fins al 31 de desembre del 2029. L'adjudicació també inclou una segona tripulació durant vuit mesos l'any.