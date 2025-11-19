CIÈNCIES
La doctora Sònia Fernández-Vidal, convidada al Cicle de física quàntica
Sònia Fernández-Vidal, doctora en Informació i Òptica Quàntica i reconeguda divulgadora científica, protagonitzarà avui una nova conferència del Cicle dedicat a la física quàntica que acull l’Auditori MoraBanc. Aquesta sessió començarà pels volts de les 18.30 hores. El títol d’aquesta conferencia és Del quàntum de Planck al gat d’Schrödinger. Un viatge per la història de la física quàntica. Aquesta iniciativa s’emmarca dins de l’Any internacional de la física i la tecnologia quàntiques, el qual està impulsat per les Nacions Unides i també està promogut al país per l’Agora International School, MoraBanc, FEDA i Andorra Telecom.