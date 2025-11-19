Solidaritat
La Creu Roja preveu assolir prop de 1.500 donacions de sang aquest any
L'última campanya de donació s'ha iniciat avui en col·laboració amb el Lycée Comte de Foix
El secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, ha comentat avui, en el marc de l'inici de la campanya de l'última donació de sang de l'any que l'organització ha preparat en col·laboració amb el Lycée Comte de Foix, que s'esperen unes 140 inscripcions diàries durant els tres dies de donació, que tindrà lloc fins al 21 de novembre. "En total, es preveu arribar a prop de 1.500 donacions durant l’any, una mica per sota de l’any passat, que va ser excepcional", ha explicat Saurí, qui ha recordat la importància de la donació. "És de gran importància donar sang i fer-ho de manera regular, especialment els grups minoritaris, que tenen una sensibilitat especial. També és essencial que la població en general participi, ja que tard o d’hora, desgraciadament, tots podrem necessitar sang, per a una intervenció o per a un familiar, i no ens podem permetre no tenir-la", ha afegit, assenyalant que donar és un acte de solidaritat. A més, ha explicat que, quan es necessiten perfils més específics, aquests solen ser donants habituals, conscients de la seva importància, i que en altres llocs hi ha grups sensibles apuntats en llistes que acudeixen immediatament quan se’ls crida, tot i que això no és el cas d’Andorra.
Comença la campanya de donació de sang
