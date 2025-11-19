Educació
El Consell General acull una taula rodona sobre l’impacte de l’Escola Andorrana en la societat
Roser Bastida, Anna Riberaygua i Olga Moreno reivindiquen la trajectòria i els reptes d’un sistema educatiu nascut de la iniciativa popular
El vestíbul del Consell General ha estat l’escenari d’una taula rodona organitzada per la GESCO (Grup d’exsíndics i d’exconsellers generals), centrada en l’impacte de l’Escola Andorrana en la identitat i la societat del país. Hi han intervingut Roser Bastida, exconsellera general i exministra d’Educació; Anna Riberaygua, una de les mares impulsores del sistema; i Olga Moreno, actual directora de l’Escola Andorrana. L’acte ha estat moderat pel periodista Albert Roig.
Les participants han repassat l’evolució del model educatiu des de la seva gènesi en els anys setanta i vuitanta fins a l’actualitat. Bastida ha contextualitzat la creació del primer programa de formació andorrana l’any 1974, embrió de l’escola maternal creada el 1982. Riberaygua ha destacat la pressió popular que va permetre l’ampliació del projecte fins a primària el 1985, remarcant que "va ser un miracle". Moreno ha subratllat el creixement del sistema fins als més de 4.400 alumnes i 600 docents actuals, i ha apuntat els reptes que encara té per davant un model que, amb només 42 anys, encara es considera jove.