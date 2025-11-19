TREBALL
Canvis en la gestió de l’impost als no-residents
Govern va aprovar una modificació del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals (IRNR) amb la voluntat d’impulsar la digitalització i simplificació dels processos tributaris. El canvi respon directament a una petició reiterada del sector empresarial i vol facilitar la gestió del règim especial dels treballadors fronterers i temporers. Amb la nova normativa, els empresaris podran tramitar aquestes peticions de manera telemàtica i en nom dels seus empleats, fet que evitarà desplaçaments innecessaris i descongestionarà el servei. El règim especial permet que els treballadors no residents puguin tributar conforme a les normes generals de l’IRPF. Això inclou les mateixes deduccions que un resident, el mínim personal exempt de 24.000 euros i la bonificació de quota.