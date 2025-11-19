Consell d'Europa
Andorra se suma a la declaració per la protecció dels infants contra l’abús sexual
Els estats signants remarquen la importància de millorar la recopilació de dades per reforçar l’aplicació del Conveni de Lanzarote
Andorra, juntament amb Bèlgica, Luxemburg, Mònaco, San Marino i Eslovènia, i amb el suport de la resta dels 40 estats membres del Consell d'Europa, ha participat en una declaració conjunta amb motiu del Dia per la Protecció dels Infants contra l’Explotació i l’Abús Sexual, commemorat el 18 de novembre. La declaració s’ha presentat en el marc de la reunió del Comitè de Ministres del Consell d’Europa celebrada el mateix dia.
Els estats han recordat que "el patiment dels infants víctimes d’abús i explotació sexual és un recordatori punyent de la necessitat contínua de protecció, compassió i justícia". En el 15è aniversari de l’entrada en vigor del Conveni de Lanzarote, els signants han destacat la rellevància del recent informe del Comitè de Lanzarote sobre els mecanismes de recollida de dades, assenyalant que la manca o feblesa d’aquestes continua sent un obstacle per a una aplicació efectiva del tractat. Enguany, el lema del dia posa el focus en l’elaboració de polítiques basades en dades per reforçar la protecció dels infants, en un context on, segons UNICEF, una de cada cinc nenes i un de cada set nens pateixen abús sexual abans dels 18 anys.