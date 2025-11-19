Multilateralisme
Tor reafirma el compromís amb la Francofonia i la igualtat de gènere a Ruanda
La ministra ha exposat els avenços del país des de la Conferència de Beijing
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor Faus, participa avui i demà en la 46a Conferència Ministerial de la Francofonia a Kigali, a Ruanda, on ha defensat el paper d’Andorra en el multilateralisme, la promoció del francès i la igualtat de gènere. Durant la sessió inaugural, representants de joves dones francòfones han destacat l’impacte positiu dels programes d’empoderament impulsats per l'Organització Internacional de la Francofonia (OIF).
En la seva intervenció, la ministra Tor ha exposat els avenços del país des de la Conferència de Beijing i ha reafirmat el suport andorrà a la “Crida de Kigali”, que situa les dones al centre de les polítiques de desenvolupament i pau. També ha anunciat una contribució voluntària al projecte “La Francophonie avec elles”, valorant-ne l’impacte directe sobre milers de dones vulnerables.
Tor ha subratllat el pes de la llengua francesa en l’educació i la cultura del país, així com la participació d’Andorra a la Setmana Mundial de la Francofonia Científica celebrada a Dakar. Ha destacat igualment el compromís amb la creativitat i la diversitat cultural, exemplificat en cicles de cinema francòfon i en la presència del país a reunions internacionals de la Unesco.
En l’àmbit digital, ha reivindicat la defensa d’un espai francòfon inclusiu i segur, alineat amb l’Estratègia Nacional de Transformació Digital 2030, amb especial atenció a la protecció dels menors. La ministra també ha recordat l’organització recent a Andorra de l’Assemblea Regional Europa de l’APF, centrada en els reptes laborals i l’impacte de la intel·ligència artificial.
Demà, Tor intervindrà en una sessió sobre el futur de l’OIF en el nou context internacional i visitarà projectes finançats per l’organització. La conferència clourà amb el traspàs de la presidència a Cambodja. La ministra ha aprofitat la trobada per mantenir diverses reunions bilaterals, entre elles amb representants de Bèlgica, Quebec i Ruanda.