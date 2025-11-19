Preguntes a Govern
Andorra Endavant vol que el mercat privat construeixi pisos petits per a temporers
El grup demana el calendari per entrar a tràmit la llei del 'Coliving'
Andorra Endavant ha demanat al Govern d'Andorra si està disposat a modificar la normativa per permetre al sector privat construir pisos més petits, "específicament pensats per a treballadors temporers". La formació defensa que "el mercat privat pot detectar i respondre millor a la demanda real", i que "donar més flexibilitat constructiva podria oferir solucions immediates i eficients a la manca d’allotjament que es repeteix cada temporada d’hivern". El grup també ha registrat una pregunta amb resposta oral perquè el Govern expliqui quin calendari preveu per entrar a tràmit parlamentari la Llei del Coliving.