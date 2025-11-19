Andorra contribueix a la lluita contra la drepanocitosi
Govern va aprovar la signatura d’un acord bilateral de col·laboració amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per implementar el projecte Estudi de la prevalença de l’hemoglobina S i C en els infants d’1 a 24 mesos a Mauritània, centrat en la detecció i el tractament de la drepanocitosi (una malaltia genètica de la sang). El projecte es desenvolupa juntament amb l’Agència de Cooperació de Mònaco. Andorra i Mònaco faran una contribució conjunta a un projecte de l’OMS que té com a objectiu millorar el diagnòstic, el seguiment i l’atenció mèdica dels infants afectats per aquesta malaltia al país. El pressupost global del projecte és de 170.000 euros per a dos anys, dels quals 70.000 euros aniran a càrrec d’Andorra i 100.000 euros aniran a càrrec de Mònaco. Això marca la continuïtat de les relacions entre el ministeri d’Afers Exteriors d’Andorra i l’Agència de Cooperació de Mònaco.