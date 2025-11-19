Andorra contribueix a la lluita contra la drepanocitosi

Edifici administratiu del Govern.

Edifici administratiu del Govern.SFG

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Govern va aprovar la signatura d’un acord bilateral de col·laboració amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per implementar el projecte Estudi de la prevalença de l’hemoglobina S i C en els infants d’1 a 24 mesos a Mauritània, centrat en la detecció i el tractament de la drepanocitosi (una malaltia genètica de la sang). El projecte es desenvolupa juntament amb l’Agència de Cooperació de Mònaco. Andorra i Mònaco faran una contribució conjunta a un projecte de l’OMS que té com a objectiu millorar el diagnòstic, el seguiment i l’atenció mèdica dels infants afectats per aquesta malaltia al país. El pressupost global del projecte és de 170.000 euros per a dos anys, dels quals 70.000 euros aniran a càrrec d’Andorra i 100.000 euros aniran a càrrec de Mònaco. Això marca la continuïtat de les relacions entre el ministeri d’Afers Exteriors d’Andorra i l’Agència de Cooperació de Mònaco.

tracking