Medi Ambient
Agricultura destina 186.000 euros a la transhumància ovina
L'ajut ha augmentat un 14% respecte a l'any anterior
El consell de ministres ha aprovat avui l’adjudicació de l’ajut per al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya per al 2025, destinat als ramats ovins transhumants, per un import global de 185.919,11 euros. Aquesta xifra representa un increment del 14% respecte a l’any anterior, motivat per l’augment del nombre d’animals de les cinc explotacions que practiquen la transhumància seguint les rutes hivernals tradicionals cap a territoris veïns de menor altitud. Tal com ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres, l’ajut, que es concedeix per cada cap de bestiar, contribueix a preservar una pràctica ancestral reconeguda per la UNESCO com a patrimoni immaterial de la humanitat.
161.000 euros per a les carns de qualitat
El consell de ministres també ha aprovat el pagament de l’ajut corresponent al segon i tercer trimestre del 2025 per fomentar els règims de qualitat dels productes carnis comercialitzats amb els segells Carn de Qualitat controlada, Carn d’Andorra IGP i Carn de qualitat de corder i cabrit transhumant d’Andorra. L’ajut, que s’ha atorgat a Ramaders d’Andorra SA —únic operador autoritzat a utilitzar aquests distintius— ascendeix a 161.198,99 euros, i se suma als 122.578,80 euros concedits anteriorment, arribant així a un total de 283.777,79 euros enguany, un 3% més que en el mateix període de 2024.
Casal ha apuntat que l'increment s’emmarca en l’estratègia del Govern d'Andorra per reforçar el suport al sector primari, que enguany disposarà d’un pressupost global de gairebé 4 milions d’euros, un 10% més que l’any anterior.