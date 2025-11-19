Música
Adam Beyer i Nina Kraviz, caps de cartell de l'Abarset
La temporada començarà el 29 de novembre
L’Abarset reobre el pròxim 29 de novembre i dona el tret de sortida a una nova temporada hivernal marcada per una proposta que combina música electrònica i gastronomia de muntanya. El cartell inclou noms destacats com Adam Beyer, Nina Kraviz, Paco Osuna o East End Dubs, i repeteix col·laboracions amb Brunch Electronik i Bresh. L’espai també manté el format de club “L’After”, amb aforament limitat fins a les dues de la matinada en dies seleccionats. Enguany, també s’han incorporat tancaments de vidre per millorar l’acústica i reduir l’impacte sonor.