Successos
Retencions a la carretera de l'Obac per un accident aquesta tarda
El sinistre ha tingut lloc poc abans de les sis
Un accident ha provocat retencions a la carretera de l'Obac, a Escaldes. El sinistre, que ha ocorregut en plena hora punta, ha tingut lloc poc abans de les sis de la tarda i diverses patrulles de policia i agents de circulació s'han desplaçat fins al lloc dels fets. El sinistre ha provocat llargues cues que arrivaben fins a l'avinguda Tarragona. Es desconeixen les causes de l'accident i el nombre de ferits.