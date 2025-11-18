Retencions a la carretera de l'Obac per un accident aquesta tarda

Successos

Un accident ha provocat retencions a la carretera de l'Obac, a Escaldes. El sinistre, que ha ocorregut en plena hora punta, ha tingut lloc poc abans de les sis de la tarda i diverses patrulles de policia i agents de circulació s'han desplaçat fins al lloc dels fets. El sinistre ha provocat llargues cues que arrivaben fins a l'avinguda Tarragona. Es desconeixen les causes de l'accident i el nombre de ferits.

