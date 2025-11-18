Meteo
La neu cobreix els cims abans de les nevades generalitzades de dijous
Les temperatures arribaran a 15 graus negatius al Pas i a dos graus negatius a Andorra la Vella
Les cotes altes d'Andorra han aparegut avui cobertes de neu per les precipitacions febles d'aquesta nit. Els gruixos de neu nova han estat de 3 centímetres a les Fonts d'Arinsal, de 2 a Sorteny i d'1 centímetre a Envalira, segons detalla Meteorologia.
La "tímida nevada" d'aquesta nit donarà pas a les precipitacions generalitzades que s'anuncien a partir de dijous a la nit. El servei meteorològic indica que avui serà un assolellat i a partir de demà començarà a baixar la temperatura i arribaran núvols alts com a primers indicis del canvi de temps previst per a finals de setmana.
El pronòstic per avui és de temperatures màximes de 14 graus a Andorra la Vella i d'1 grau al Pas de la Casa. Dimecres els termòmetres oscil·laran entre 0 i 11 graus al centre del país i entre 6 graus negatius i 0 graus a la vila fronterera amb França. El fred serà més intens dijous amb màximes que no superaran els 5 graus a la capital i els 9 graus negatius al Pas, on les mínimes seran de 12 graus negatius. La nevada serà generalitzada a partir dels 800 metres a la nit i es mantindrà durant tota la jornada de divendres, segons preveu Meteorologia. I els termòmetres cauran encara més amb temperaturs entre 2 graus negatius i 0 graus a Andorra la Vella i d'entre 15 i 11 graus sota zero al Pas de la Casa.