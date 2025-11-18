Meteo

La neu cobreix els cims abans de les nevades generalitzades de dijous

Les temperatures arribaran a 15 graus negatius al Pas i a dos graus negatius a Andorra la Vella

La petita nevada d'aquesta nit ha cobert els cims d'Ordino Arcalís

Les cotes altes d'Andorra han aparegut avui cobertes de neu per les precipitacions febles d'aquesta nit. Els gruixos de neu nova han estat de 3 centímetres a les Fonts d'Arinsal, de 2 a Sorteny i d'1 centímetre a Envalira, segons detalla Meteorologia. 

La "tímida nevada" d'aquesta nit donarà pas a les precipitacions generalitzades que s'anuncien a partir de dijous a la nit.  El servei meteorològic indica que avui serà un assolellat i a partir de demà començarà a baixar la temperatura i arribaran núvols alts com a primers indicis del canvi de temps previst per a finals de setmana. 

El Pas de la Casa nevat vist des del coll Blanc

El pronòstic per avui és de temperatures màximes de 14 graus a Andorra la Vella i d'1 grau al Pas de la Casa. Dimecres els termòmetres oscil·laran entre 0 i 11 graus al centre del país i entre 6 graus negatius i 0 graus a la vila fronterera amb França. El fred serà més intens dijous amb màximes que no superaran els 5 graus a la capital i els 9 graus negatius al Pas, on les mínimes seran de 12 graus negatius. La nevada serà generalitzada a partir dels 800 metres a la nit i es mantindrà durant tota la jornada de divendres, segons preveu Meteorologia. I els termòmetres cauran encara més amb temperaturs entre 2 graus negatius i 0 graus a Andorra la Vella i d'entre 15 i 11 graus sota zero al Pas de la Casa.  

