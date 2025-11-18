CDI
Les negociacions entre Àustria i Andorra entren a la fase final
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va participar a Viena en la commemoració del 30è aniversari de les relacions diplomàtiques entre Andorra i Àustria. Va destacar la relació amb Àustria, el compromís comú amb el multilateralisme i la neutralitat activa, així com l’impuls econòmic creixent entre ambdós estats. També va anunciar que el conveni per evitar la doble imposició és a la fase final i va agrair el suport austríac en les negociacions de l’acord d’associació amb la Unió Europea.