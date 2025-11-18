Feina
Les empreses podran gestionar l'Impost de la renda dels temporers de forma telemàtica
L'executiu calcula que amb aquesta simplificació es beneficiarà uns 5.000 treballadors temporals
El Govern ha aprovat una modificació del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals (IRNR) amb l’objectiu d’avançar en la digitalització i simplificació dels tràmits tributaris. El canvi respon a una petició del sector empresarial i facilita de manera significativa la gestió del règim especial dels treballadors fronterers i temporers.
Amb aquesta modificació, els empresaris podran presentar telemàticament, en nom dels seus empleats, les sol·licituds d’acolliment al règim especial, evitant així desplaçaments i reduint les cues que habitualment es generen a l’inici de la temporada d’hivern al departament de Tributs i de Fronteres.
Aquest règim permet que els treballadors no residents fiscals contractats per empreses establertes a Andorra i subjectes al règim de la CASS puguin tributar segons les normes generals de l’IRPF, beneficiant-se de les mateixes deduccions i del mínim personal exempt de 24.000 euros, així com de la bonificació de quota.
El Govern calcula que aquesta simplificació beneficiarà uns 5.000 treballadors temporers, així com les empreses que els contracten, millorant l’eficiència administrativa i facilitant l’arribada de personal de temporada. La mesura s’emmarca en l’estratègia de modernització i digitalització de l’administració tributària impulsada per l'executiu.