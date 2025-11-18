ECONOMIA
L’IPC baixa al 2,7% per la reducció del preu dels carburants
La variació anual de l’índex de preus de consum (IPC) es va situar en el 2,7% a l’octubre, segons va publicar Estadística. L’indicador confirma la dada avançada a principi de mes amb una baixada d’una dècima respecte al 2,8% registrat al setembre. L’informe també explicava que l’evolució de la inflació està motivada per la reducció dels preus dels carburants del grup del transport, el qual va contribuir a la moderació de l’augment general. Les pujades més destacades han estat en el grup de béns i serveis diversos, amb les tarifes de les assegurances al capdavant.