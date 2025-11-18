Cultura
L’exposició 'Pioners' commemora els 50 anys de l’Arxiu Nacional
La mostra estarà oberta fins al març del 2026 i inclou 143 fotografies històriques d’onze autors
El ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha inaugurat avui l’exposició 'Pioners 1884-1954. L’Andorra dels primers fotògrafs', un homenatge als 50 anys de l’Arxiu Nacional d’Andorra. La mostra, que es podrà visitar fins al 7 de març del 2026 a la Sala d’Exposicions del Govern al Parc Central, recull 143 fotografies de finals del segle XIX i la primera meitat del XX, procedents de nou fons fotogràfics i signades per onze autors. El projecte ha estat comissariat pel fotògraf Isidre Escorihuela i l’historiador Pau Chica, i inclourà activitats paral·leles per aprofundir en la memòria històrica del país.
Durant l’acte inaugural, el cap de Govern, Xavier Espot, ha remarcat que els arxius són essencials per preservar la identitat col·lectiva, mentre que la ministra Mònica Bonell ha posat en valor la tasca rigorosa de les persones que han treballat a l’Arxiu Nacional durant aquestes cinc dècades. La mostra també destaca la col·laboració entre institucions públiques i propietaris privats per conservar aquests fons fotogràfics, una cooperació que contribueix a preservar i difondre el patrimoni documental i la memòria d’Andorra.