L’EFA dedica el 23è fòrum als nous reptes del context internacional
Els ponents parlaran de la situació al món i a Europa per a les empreses familiars
L’Empresa Familiar (EFA) escalfa motors per al 23è fòrum, que enguany se centrarà en l’anàlisi del nou escenari internacional, marcat per les tensions bèl·liques i comercials, i en el paper que hi pot jugar l’empresa familiar. El programa comptarà amb la participació de Xavier Vives, professor d’Economia i Finances a l’IESE Business School, que oferirà una visió global del moment geopolític; Ignacio Molina, doctor en Ciència Política i investigador al Reial Institut Elcano, que abordarà el cas europeu, i, finalment, Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), que intervindrà a porta tancada per als afiliats.
“Volem connectar al fòrum la visió global amb les realitats més pròximes”
Segons va explicar el secretari de l’EFA, Daniel Aristot, l’objectiu és “connectar la visió global amb les realitats més pròximes” i examinar com aquesta evolució pot impactar en les empreses, immerses en un context ple de reptes, però també d’oportunitats, que el sector empresarial haurà de saber explotar.
"Afecta, i molt"
“És necessari trobar un acord beneficiós per a totes les parts amb l’Entry/Exit”
Durant la presentació del fòrum, Aristot va admetre que l’avançament per part d’Espanya de l’entrada en vigor dels nous controls fronterers ja està tenint conseqüències negatives per a moltes empreses. “No n’hem quantificat l’impacte, però afecta, i molt”, va afirmar. Ho va exemplificar explicant que, minuts abans de començar la roda de premsa, s’havia trobat amb un empresari que li havia traslladat la seva preocupació per l’afectació directa de la normativa europea i la incertesa sobre com encarar-la.
En aquest context, l’EFA ha ofert la seva col·laboració al Govern per afrontar l’impacte del nou sistema de gestió de fronteres, que s’activarà pròximament. L’entitat considera que cal actuar amb coordinació per minimitzar les disfuncions que pugui generar i que es reunirà amb els afiliats per recollir suggeriments que traslladaran al Govern.
El director tècnic, Joan Tomàs, va insistir que és necessari “trobar un acord beneficiós per a totes les parts” i va recordar que ja mantenen contactes amb l’executiu. També va voler contextualitzar el fenomen, recordant que el reforç de fronteres “no és res innovador”, sinó el camí que està seguint el món i que ja havien adoptat als Estats Units o al Regne Unit.