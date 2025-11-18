Enquesta
Els usuaris rebaixen la nota del transport públic pels canvis a les línies
El servei ha rebut una nota de 7,1 sobre 10 després de la reestructuració d'alguns trajectes
Coopalsa ha presentat els resultats de l’enquesta de satisfacció de les seves línies, realitzada entre el 4 i el 25 d’agost amb 377 entrevistes i un 97% de confiança. El gerent de Coopalsa, Gabriel Dallerès, recorda que l’enquesta es va realitzar “poc després” de la reorganització de línies del mes de juliol. “Era normal trobar-hi certa resistència”, explica. Aquesta reorganització ha estat un dels punts més criticats per parts dels usuaris. Tot i això, és optimista: “Quan s’hagin recorregut totes les fases de l’any, tindrem un servei millor que abans”. Dallerès reconeix algunes “disfuncions concretes”, especialment en trajectes sensibles com Ordino–Hospital, però subratlla la importància de “quantificar les queixes i ajustar el que calgui”. De cara als pròxims mesos, Coopalsa i el Govern d'Andorra treballen en ajustos com estudiar busos més grans en hores punta, millorar el seguiment de les necessitats reals de cada línia i reforçar la informació immediata en cas de canvis o incidències.
Coopalsa preveu que la tendència d'ús dels autobusos podria estabilitzar-se o fins i tot baixar durant l’hivern per l'arribada de l'Entry/Exit i la davallada de temporers: “És aviat per tenir xifres fiables, però tot apunta a una reducció”, ha afirmat Gabriel Dallerès, gerent de Coopalsa, durant la presentació de l'enquesta de satisfacció del servei d'enguany. Pel que fa a la contractació, Dallerès va afirmar que l'afectació no serà molt significativa a l'empresa, tot i que "no podem contractar tot el que voldríem".
El retrat de l’usuari del bus continua sent eminentment femení: un 66% de les persones que hi pugen són dones. També augmenta el pes dels usuaris d’entre 52 i 64 anys, que ja representen un terç del total. I un detall important: tot i que el 68% de les persones enquestades disposen de vehicle propi, el bus continua sent la seva opció per defecte. Per altra banda, un de cada quatre usuaris enquestats no feia servir el bus abans. Un indicador clar que el transport públic arriba a perfils nous i s’estén més enllà dels habituals. El 75% dels usuaris agafen el bus diàriament. És un augment notable del 19% respecte a l’any passat. La gratuïtat del servei hi continua jugant un paper determinant: el 79% utilitza l’abonament gratuït, una xifra que no ha parat de créixer.
Pel que fa als motius del desplaçament, un 31% agafa el bus per anar a treballar i un 35% per fer gestions, compres o altres activitats del dia a dia. Les línies més freqüents continuen sent l'L2, l'L4 i l'L7.