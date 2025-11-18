Salut
Els infants de menys d'un any son els més afectats pels virus respiratoris
La taxa d'incidència de la grip se situa en 8,03 casos per 100.000 habitants, lluny del llindar epidèmic
Els infants menors d'un any són els més afectats pels virus respiratoris. Segons l'informe publicat pel ministeri de Salut, la taxa d'incidència dels virus respiratoris se situa en 109,28 casos per 100.000 habitants, "una tendència estable pel que fa al nombre de casos declarats, i una taxa d'incidència similar, tot i que una mica més elevada, a la setmana anterior".
La taxa d'incidència de la grip se situa en 8,03 casos per 100.000 habitants, lluny del llindar epidèmic de grip, que se situa en 20,47 casos per 100.000 habitants. La franja d'edat més afectada per aquest virus és la de 25 a 64 anys.
El percentatge de mostres positives la setmana 46 ha estat de 12,5. D'aquestes, el 53,85% han estat per VRS, seguides per Rhinovirus/Enterovirus (30,77%), i la grip A i Adenovirus amb 7,69%.