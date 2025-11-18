Divulgació científica

La doctora Sònia Fernández-Vidal serà la convidada del cicle de física quàntica

La conferència tindrà lloc demà a les 18.30 hores a l'Auditori MoraBanc

La doctora en informació i òptica quàntica Sònia Fernández-Vidal.

Redacció
Andorra la Vella

Sònia Fernández-Vidal, doctora en Informació i Òptica Quàntica i reconeguda divulgadora científica, protagonitzarà demà una nova conferència del cicle dedicat a la física quàntica que acull l’Auditori MoraBanc. La sessió començarà a les 18.30 hores i portarà per títol "Del Cuanto de Planck al gat d’Schrödinger. Un viatge per la història de la física quàntica". Aquesta iniciativa s’emmarca dins de l’Any Internacional de la Física i la Tecnologia Quàntiques, impulsat per les Nacions Unides i promogut al país per l’Agora International School, MoraBanc, FEDA i Andorra Telecom.

