SUCCESSOS
Detingut després de provocar un accident a Encamp
Un home va ser detingut ahir a la tarda després de conduir sota els efectes de l’alcohol i provocar un accident a Encamp, amb altres vehicles implicats.
L’accident va causar danys materials i va succeir poc després de les quatre de la tarda a l’avinguda Joan Martí Alanis. En el sinistre es van veure involucrats també dos vehicles més. Quan van arribar els agents al lloc dels fets van fer els controls corresponents. Un dels conductors dels vehicles implicats va donar positiu en el control d’alcoholèmia, que va ser el motiu principal que va ocasionar la seva detenció per part de la policia.