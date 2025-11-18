JUSTÍCIA
Demanen 18 mesos de presó condicional a una noia per compartir marihuana amb una amiga de 17 anys
Les noies van ser enxampades al Parc Central el 2023, quan l'acusada tenia 18 anys
Una jove s’enfronta a 18 mesos condicionals per haver compartit presumptament una cigarreta de marihuana amb una amiga l’any 2023 al Parc Central. Els fets haurien tingut lloc quan l’acusada tenia 18 anys i la seva amiga, 17, “a punt de fer-ne 18”, segons ha explicat la mateixa jove aquest matí davant el Tribunal de Corts.
La policia també va trobar una navalla entre les pertinences de l’acusada que superava en un centímetre la llargada màxima legal, tal com ha declarat l’agent que va intervenir. Segons la noia, la navalla era un record del seu avi i en cap cas tenia la intenció de fer-la servir.
A la jove se l’acusa d’un delicte major per proporcionar il·lícitament drogues tòxiques a una menor d’edat, un delicte menor de tinença i port il·legal d’armes, i dues contravencions penals per consum en un lloc públic i consum conjunt de cànnabis. Per la tinença d’armes, la Fiscalia demana 3 mesos condicionals, i per les contravencions penals, un mes d’arrest nocturn i multes de 300 euros cadascuna.
La defensa sosté que en cap moment s’ha provat que la menor estigués consumint i demana 15 dies d’arrest condicional pel consum de marihuana i una multa que no superi els 300 euros.