POLÍTICA
Conveni entre Consell General i el Congrés dels Diputats
El síndic general, Carles Ensenyat, i la presidenta del Congrés dels Diputats d’Espanya, Francina Armengol, van signar ahir a Madrid el memoràndum de cooperació interparlamentària entre el Consell General i el Congrés espanyol. L’acord té com a objectiu enfortir els vincles institucionals i fomentar la col·laboració entre les dues cambres, consolidant les relacions bilaterals entre tots dos països. Armengol va destacar que el conveni “conté objectius ambiciosos però necessaris” i que caldrà “un esforç compartit per traslladar la bona coordinació existent en l’àmbit parlamentari”.