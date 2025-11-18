MORABANC
Comencen les Jornades de la SAC per la recerca i innovació
MoraBanc patrocina els Debats de recerca de la Societat Andorrana de Ciències (SAC), en la seva 17a edició, per impulsar la divulgació científica i fomentar el coneixement al país. L’acte inaugural va comptar amb les intervencions de representants de MoraBanc, la SAC i el Govern, juntament amb la participació destacada del secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina. La primera jornada es va centrar principalment en la justícia ambiental i el benestar social, entre altres.