Xarxes Socials
Caiguda mundial de la xarxa social X
La coneguda anteriorment com a Twitter pateix problemes des de dos quarts d'una del migdia
La xarxa social X pateix una caiguda a escala mundial. L'error ha començat poc abans de dos quarts d'una del migdia, segons informe el portal Downdetector, i tot una breu escletxa a les 13.18 hores, el problema encara no està solucionat. Durant aquest temps, els usuaris no poden carregar X correctament, ni en la versió mòbil ni en la web.
L'error prové de la infraestructura Cloudflare, que ofereix eines que protegeixen els llocs web de ciberatacs i garanteixen la seva disponibilitat tot i amb un alt volum de tràfic. La caiguda no només afecta X, sinó també pàgines com OpenAI, Spotify o bet365.