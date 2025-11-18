Àfrica
Andorra donarà 70.000 euros a l’OMS per millorar el diagnòstic infantil a Mauritània
La contribució del Principat en el projecte, farà que es pugui detectar la malaltia en 13.000 infants amb 32 agents que realitzaran unes 15.000 proves
El Govern ha aprovat la signatura d’un acord bilateral de col·laboració amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per posar en marxa a Mauritània el projecte “Estudi de la prevalença de l’hemoglobina S i C en infants de 1 a 24 mesos”, centrat en la detecció i el tractament de la drepanocitosi, una malaltia genètica de la sang molt estesa al continent africà. El projecte tindrà un pressupost de 170.000 euros per al període 2025-2026, dels quals 70.000 euros seran aportats per Andorra i 100.000 euros per Mònaco.
La iniciativa es desenvolupa conjuntament amb l’Agència de Cooperació de Mònaco, amb qui Andorra col·labora en cooperació al desenvolupament des del 2009. L’acord dona continuïtat a treballs previs, com el projecte impulsat a Mali el 2020 per descentralitzar l’atenció de la drepanocitosi en zones rurals. La inestabilitat política al país ha motivat el trasllat de l’experiència adquirida cap a Mauritània, on el prinicipat francès ja compta amb programes actius en aquest àmbit.
La drepanocitosi és la malaltia genètica més freqüent del món, insuficientment detectada i tractada a l’Àfrica. Es calcula que 43 milions de persones en són portadores i que cada any 400.000 nadons moren al continent per complicacions associades.
El projecte, liderat per l’OMS i el Ministeri de Salut maurità, preveu la creació d’una base de dades nacional i la recollida sistemàtica d’informació per planificar polítiques de prevenció i detecció precoç.
La contribució andorrana es concretarà en la detecció de la malaltia en 13.000 infants d’entre 1 i 24 mesos en 15 centres de salut, amb 32 agents sanitaris que realitzaran unes 15.000 proves. Paral·lelament, es formarà personal mèdic i es duran a terme campanyes de sensibilització per millorar el coneixement de la malaltia entre la població.