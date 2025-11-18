BANCA
Andbank llança el nou fons Return Stacked Apex FIL
Andbank Wealth Management, gestora de fons del Grup Andbank, ha llançat el fons Return Stacked Apex FIL, la nova estratègia d’inversió gestionada per Rafael Ortega Salvador dins del marc de Return Stacked Portfolios, un projecte de la gestora especialitzat en carteres i fons d’inversió tot terreny, i que es comercialitzarà a Espanya. És una versió més ambiciosa d’un mètode d’inversió basat a buscar més rendibilitat sense augmentar els riscos d’invertir.