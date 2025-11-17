Afers Exteriors
Les negociacions per evitar el conveni de la doble imposició amb Àustria es troben a la fase final
La ministra d'Afers Exteriors ha destacat la solidesa dels vincles bilaterals i el suport austríac en la negociació de l'acord amb la UE
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha participat avui a Viena en la commemoració del 30è aniversari de les relacions diplomàtiques entre Andorra i Àustria, amb una jornada que ha inclòs reunions al Parlament austríac, una conferència a l’Acadèmia diplomàtica i un acte institucional. Tor ha recordat la formalització dels llaços bilaterals el 1995 a l’ONU i ha retut homenatge al jurista Karl Zemanek pel seu paper clau en la definició de l’estatus internacional d’Andorra. Ha posat en relleu la solidesa de la relació amb Àustria, el compromís comú amb el multilateralisme i la neutralitat activa, així com l’impuls econòmic creixent entre ambdós estats. També ha anunciat que el conveni per evitar la doble imposició és a la fase final i ha agraït el suport austríac en les negociacions de l’Acord d’associació amb la Unió Europea.
Amb motiu de l’efemèride, s’ha celebrat un acte públic en què s’han lliurat facsímils del protocol signat el 1995 a Nova York que formalitzava l’inici de les relacions diplomàtiques entre els dos països. La trobada ha servit per reforçar els vincles institucionals i diplomàtics entre Andorra i Àustria, destacant valors compartits com el respecte mutu, la cooperació i la voluntat d’afrontar conjuntament els reptes globals. La ministra ha subratllat la importància d’enfortir els instruments bilaterals, com el conveni fiscal en curs, i ha reafirmat la voluntat d’Andorra de continuar aprofundint la seva presència i col·laboració en l’escena internacional.