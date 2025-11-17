La Temporada arrenca amb una conferència sobre art
La 31a Temporada MoraBanc Andorra la Vella s’inicia avui amb la conferència Ànima i pedra. Rodin, Rilke i Miquel Àngel de Miquel del Pozo, arquitecte i reconegut divulgador cultural. L’acte serà a les 20 hores a la sala d’actes de la Llacuna, amb entrada gratuïta, i serà el tret de sortida d’un programa cultural que s’estendrà fins al 21 d’abril del 2026.
Del Pozo reflexionarà, a través de la mirada d’artistes com Rodin, Rilke i Miquel Àngel, sobre com l’art ajuda a entendre la bellesa, l’amor i el pensament, establint ponts entre les diferents disciplines artístiques i la literatura. En un comunicat, els responsables de la Temporada van definir aquesta edició com novament la combinació “d’artistes consagrats amb nous talents, i reafirmant el compromís del Comú amb la difusió cultural i la promoció del talent”. El calendari es pot consultar al web www.andorralavella.ad/latemporada.