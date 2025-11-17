ESDEVENIMENTS
El Saló del Videojoc tanca amb més de 5.000 assistents
La realitat virtual guanya més adeptes en aquesta quinzena edició
El Saló del Videojoc va tancar portes amb un balanç positiu per part de l’organització, amb una assistència d’entre 5.000 i 5.500 visitants i un molt bon ambient, tal com va assenyalar la responsable de premsa, patrocinis, esdeveniments i RSE d’Andorra Telecom, Inés Martí, després de tres dies d’activitats adreçades a públics diversos. Andorra Telecom va remarcar que els videojocs més populars, com FIFA, Fortnite, League of Legends i Just Dance, van tornar a ser protagonistes, mentre que les propostes de realitat virtual i els jocs col·laboratius continuen guanyant adeptes com a espais de trobada i aprenentatge intergeneracional. En total, 375 aficionats van participar en els diferents tornejos organitzats.
L’afluència de visitants va ser positiva al llarg de les tres jornades, amb especial èxit de dues de les novetats d’aquesta edició: l’escape room de Harry Potter, que va reunir 230 participants, i els simuladors de conducció de l’ACA Club, que en van sumar 175. També va despertar interès la participació de la Universitat d’Andorra i del SAGA, el saló del gaming en català, que van aportar continguts formatius i propostes en llengua pròpia. La jornada final va comptar amb la participació de Pol Suja, conegut com el “professor de Fortnite”, que va dinamitzar el torneig. L’escenari també va acollir l’actuació d’Elesky, pianista i streamer que va interpretar en directe algunes de les bandes sonores més emblemàtiques del món dels videojocs i de l’anime.
Un dels objectius centrals de l’esdeveniment va ser fomentar l’ús responsable de la tecnologia i promoure moments d’oci compartit. En aquest sentit, Andorra Telecom va posar l’accent en el benestar digital, repartint materials de la campanya “Un mòbil, un pacte”.