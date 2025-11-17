CAMPANYA
Protecció Civil anima a sumar-se com a membre del cos de voluntaris
Protecció Civil va difondre a la xarxa social X un vídeo en què quatre membres del cos expliquen què significa formar part del voluntariat i què els impulsa a dedicar temps als altres. Els participants Mertxe, Neus, Àlex i Ricard van destacar que els valors que els identifiquen són “el respecte, l’altruisme i la solidaritat”, així com “voler compartir amb la resta de gent i servir el país”. El vídeo també subratlla quines qualitats es consideren essencials per integrar-se al grup: “Cal tenir vocació de servei, compromís i esperit d’equip”, apunten els voluntaris. L’acció serveix per fer una crida a la ciutadania que estigui interessada a formar part del cos.