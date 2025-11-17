TRIBUNALS
L’Institut de Drets Humans demanarà les notes del Sepblac dirigides al FinCEN
Clavera vol les gravacions de contravigilància que estan vinculades a l’operació Catalunya
L’Institut de Drets Humans d’Andorra, mitjançant el seu advocat, Alfons Clavera, presentarà una petició formal a la batlle instructora de l’operació Catalunya perquè requereixi informació específica al Sepblac i a la Direcció General de la Policia espanyola. Segons ha pogut saber el Diari, la demanda inclou la confirmació de diversos correus electrònics i documents relacionats amb l’operació que va derivar en la intervenció de l’entitat bancària andorrana, així com les gravacions de contravigilància efectuades a l’Hotel Villamagna.
La sol·licitud arriba just després de la declaració de l’excomissari
La sol·licitud arriba just després de la declaració de l’excomissari José Manuel Villarejo, que va comparèixer fa pocs dies a la Batllia en qualitat de testimoni. Villarejo va ratificar personalment les notes d’intel·ligència i els e-mails intercanviats amb alts càrrecs del govern espanyol i amb membres del Centre Nacional d’Intel·ligència. Segons va declarar, aquests documents acrediten l’existència d’una operació d’Estat per desacreditar determinats actors polítics i econòmics, i situen l’origen de l’ofensiva contra BPA en una estratègia liderada des de la Moncloa.
L’advocat pretén que l’Audiència Nacional espanyola validi formalment la documentació que ja ha estat reconeguda per Villarejo, com a pas previ per incorporar-la al procediment judicial andorrà. A diferència de la petició que es va fer anys enrere en el marc de l’anomenada operació Anacleto, que va ser desestimada per la seva amplitud i la manca de mitjans per filtrar el material, ara la reclamació es limita a correus concrets, notes d’intel·ligència i arxius d’àudio relacionats amb la vigilància a membres de BPA.
Segons la informació recollida pel Diari, Clavera també demanarà que s’investigui el contingut documental que podria conservar el Sepblac en relació amb les comunicacions mantingudes amb el FinCEN nord-americà, un organisme clau en la cadena d’esdeveniments que van portar a la crisi bancària. La defensa entén que aquesta documentació no està protegida pel secret d’Estat i que, per tant, pot ser sol·licitada formalment per les autoritats andorranes.
Amb aquesta iniciativa, l’IDHA intenta avançar en aquesta causa relacionada amb els fets que van envoltar la intervenció de BPA i obtenir suports documentals per acreditar possibles vulneracions de drets en el context de l’operació contra l’entitat. També vol deixar constància, en seu judicial, de les declaracions efectuades per Villarejo i transformar-les en diligències concretes que permetin a la Batllia accedir a informació.