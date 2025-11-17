EMPRESA
L'EFA ofereix ajuda al Govern amb l'Entry/Exit
L'Empresa Familiar Andorrana apunta que parlarà amb els associats per aportar propostes per transmetre a l'Executiu
L'EFA ha ofert la seva col·laboració al Govern per afrontar l'impacte que tindrà el nou sistema de gestió de fronteres que entrarà en funcionament pròximament. Ho ha explicat el secretari de l'entitat, Daniel Arsitot, en el marc de la presentació del 23è Fòrum de l'EFA, que enguany estarà enfocat en el paper de l'empresa familiar dins del nou context internacional.
El director tècnic, Joan Tomàs, ha explicat també que és necessari “trobar un acord beneficiós per a totes les parts” per resoldre l’afer i que estan en contacte amb l’Executiu.
El Fòrum d’enguany comptarà amb la participació de Xavier Vives, professor d’Economia i Finances a l’IESE Business School, que oferirà una visió global del nou context internacional, marcat per tensions i guerres comercials; Ignacio Molina, doctor en Ciència Política i investigador al Real Instituto Elcano, que se centrarà en el cas europeu; i finalment, la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), Sol Daurella, que intervindrà a porta tancada per als afiliats de l’EFA.