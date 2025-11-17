HABITATGE
L’Alt Urgell busca sortides a la crisi influïda per Andorra
Una quarantena de participants, representants d’ajuntaments, d’entitats i també privats integren una Taula per abordar solucions
La Taula de l’Habitatge de l’Alt Urgell (THAU) va celebrar la setmana passada la reunió de constitució a la Seu d’Urgell amb la participació de prop de quaranta persones: representants d’ajuntaments, d’entitats polítiques supralocals, així com de l’àmbit social, professionals del sector privat (representants d’immobiliàries i gestories) i també de col·lectius vinculats a la mobilització pel dret a l’habitatge. La comarca veïna busca d’aquesta manera abordar eventuals mesures per atacar una problemàtica que afecta de manera diversa en funció de la zona i que concretament està molt influïda per Andorra a la banda nord del territori, la limítrofe amb el Principat. Una situació que es va posar sobre la taula en la trobada, a tall de constatació.
Les zones limítrofes amb el principat han experimentat la pujada de preus
La realitat és que s’ha produït una pujada notable de preus per la major demanda d’habitatge que afecta no només la Seu, zona catalogada ja com a tensionada segons la legislació veïna, sinó també Montferrer, Ribera d’Urgellet o fins i tot Organyà. La presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, indicava aquesta passada setmana “un exemple del meu municipi a 4 quilòmetres de la Seu un lloguer que abans eren 300 o 400 euros ara són 1.200”.
El que busca aquesta nova Taula és un espai on representants de diferents estaments implicats puguin “donar la seva opinió” i que hi hagi coordinació, intercanvi i impuls a projectes conjunts. En la primera sessió una de les conclusions que es va compartir va ser la necessitat d’impulsar més lloguer assequible; ara es conformaran grups de treball específics mentre que la Taula es reunirà semestralment.