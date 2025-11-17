MoraBanc
Inici de les jornades de la SAC dedicades a la recerca i la innovació
Les ponències reuneixen investigadors i professionals per debatre sobre justícia ambiental, participació ciutadana i envelliment
MoraBanc acull i patrocina un any més els Debats de Recerca de la Societat Andorrana de Ciències (SAC), que celebren la seva 17a edició amb l’objectiu d’impulsar la divulgació científica i fomentar el coneixement al país. L’acte inaugural ha comptat amb les intervencions de representants de MoraBanc, la SAC i el Govern d'Andorra, amb la participació destacada del secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina.
La primera jornada s’ha centrat en la justícia ambiental i el benestar social, amb una conferència inaugural de la doctora Isabelle Anguelovski sobre la necessitat d’una transició verda inclusiva i justa. També s’han presentat dues ponències: una sobre la participació ciutadana dins del programa europeu Poctefa 2021-2027, a càrrec de les investigadores Sara Esqué i Montserrat Aldomà, i una altra sobre un nou registre viu de les persones grans a Andorra, presentada per Meritxell Moya, d’Andorra Recerca + Innovació. Les jornades continuaran demà amb temes centrats en salut, tecnologia i urbanisme.