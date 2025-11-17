Policia
El grup d'intervenció de la policia participa en unes jornades d'intercanvi al País Basc
La trobada ha permès compartir experiències i coneixements durant una setmana d'entrenament
El Grup d’Intervenció de la Policia d’Andorra (GIPA) ha pres part aquest mes de novembre en unes jornades d’intercanvi organitzades per l’Ertzaintza al centre policial de Berrozi, al País Basc. La trobada ha reunit diversos grups d’intervenció de cossos policials veïns amb l’objectiu de compartir experiències i coneixements en matèria operativa.
Durant una setmana d’entrenament conjunt, els diferents grups d’elit han exposat els seus mètodes de treball i han participat en exercicis centrats en situacions reals, com ara incidents amb ostatges, entrades en domicilis o detencions en vehicles. Aquest intercanvi ha permès posar en comú les diverses tàctiques i protocols que s’apliquen en escenaris complexos.
A banda del GIPA i del BTT de l’Ertzaintza, que exercia d’amfitrió, també hi han participat el Grup Especial d’Intervenció (GEI) dels Mossos d’Esquadra, el Grup d’Intervenció Especial (GIE) de la Policia Foral de Navarra i la Brigada de Recerca i Intervenció (BRI) de la Police Nationale francesa.