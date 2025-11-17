Successos

Foc a un pis del Tarter provocat per un calefactor

El petit incendi es va produir en una primera planta del poble de Canillo

Un camió de bombers estacionat.

Els bombers van rebre a les 22:15 hores de la nit d'ahir, l'avís d'incendi. Els fets es van produir al menjador d'un primer pis del Tarter, a la parròquia de Canillo, per culpa d'un calefactor que es va incendiar i va provocar un petit foc. Segons informa el cos, en quan van arribar, van desallotjar les persones que hi vivien i van trigar poc més de mitja hora en extingir-lo, moment en el qual van fer tornar a entrar les persones al pis, perquè ja no hi havia ris. El succés no va deixar cap incident ressenyable ni cap ferit. 

