Escaldes-Engordany
Els Catarres posaran la banda sonora a l'encesa dels llums de Nadal d'illa Carlemany
L'actuació es durà a terme el dijous 27 de novembre a les vuit del vespre
El centre comercial illa Carlemany donarà el tret de sortida a les festes de Nadal el dijous 27 de novembre a les vuit del vespre amb l’encesa de l’enllumenat nadalenc, en un acte que comptarà amb l’actuació en directe del grup català Els Catarres. La banda interpretarà temes del seu últim àlbum Paracaigudista i altres èxits del seu repertori, i serà l’encarregada de fer el compte enrere per a l’encesa.
L’endemà, divendres 28 a la tarda, s’estrenarà l’atracció estrella d’aquest Nadal: 'Nivi', una experiència sensorial i immersiva dissenyada exclusivament per a illa Carlemany. L’activitat, gratuïta i pensada per a un màxim de 15 persones per sessió, ofereix una proposta màgica i participativa per a públic de totes les edats.