EDUCACIÓ
Dotze aspirants per a sis places de professor
L’edicte per cobrir quatre places de català i dues de ciències socials arriba a la recta final
El procés per cobrir les sis places de professor que havien quedat vacants després de dos edictes interns arriba a la recta final; ja s’han fet les proves orals i escrites i resta l’examen psicotècnic, previst per al desembre. Van iniciar l’edicte 13 aspirants per a les 4 places de docent de català i 9 per a les dues de ciències socials (comptant els aspirants que no han hagut de fer totes les proves perquè havien participat en els anteriors edictes i ja havien superat algun dels exàmens) i ara es mantenen al procés de català 8 candidats i 4 més en el de ciències socials. Les places a cobrir són essencialment per a docents adscrits a l’àrea de Formació Andorrana, que imparteixen català i ciències socials en centres educatius del sistema espanyol i francès. Només una és per a l’escola andorrana, concretament de català per a l’escola de segona ensenyança d’Encamp.
Cal recordar que el procés va arrencar el curs passat amb un total de 26 places en joc i en el marc del procés per consolidar llocs de treball de caràcter estructural ocupats per interins. La primera convocatòria va ser la que va obtenir els resultats més pobres, amb només sis aprovats i el ministeri d’Educació va haver de donar explicacions a demanda dels grups polítics de l’oposició perquè molts suspesos eren interins de llarga durada que superen cada curs les avaluacions. En segona convocatòria els resultats van fer un salt i es van cobrir catorze places més. Per tant, vint professionals han començat ja aquest curs ocupant plaça de funcionari. Queden les sis que continuen en joc i que fan part del primer edicte extern del procés i per tant que estava obert a professionals que podien ser aliens a l’administració.
Fa uns mesos el Govern indicava que des de l’any 2016 el ministeri d’Educació ha consolidat més d’un centenar de places ocupades per personal eventual a través dels diferents edictes convocats.