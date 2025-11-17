Successos
Detingut per alcoholèmia després de provocar un accident de danys materials a Encamp
El sinistre ha tingut lloc poc després de les quatre de la tarda
Un home ha estat detingut aquesta tarda per conduir sota els efectes de l'alcohol i provocar un accident a Encamp. El sinistre, de danys materials, ha tingut lloc poc després de les quatre de la tarda a l'avinguda Joan Martí Alanis, i s'han vist involucrats dos vehicles. En arribar els agents, han fet els controls pertinents, i el conductor d'un dels vehicles ha donat positiu en alcoholèmia, motiu pel qual se l'ha detingut.