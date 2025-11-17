Estadística
La despesa del sector públic augmenta un 7,1% al segon trimestre
Els ingressos van superar en un 8,4% els del mateix període del 2024
L'execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 601,50 milions d'euros per al segon trimestre del 2025, la qual cosa representa un increment 7,1% respecte al primer trimestre de l'any anterior. Segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística, l'execució dels ingressos ha estat de 747,32 milions d'euros, xifra que es tradueix en un augment del 9,4% respecte al segon trimestre de l'any anterior.
Pel que fa als resultats de l'execució d'ingressos i despeses per al segon trimestre de l'any 2025, el resultat de gestió (ingressos menys despeses sense tenir en compte les despeses financeres i sense actius ni passius financers) ha estat d'un superàvit de 156,55 milions d'euros (14% més) i el resultat de caixa ha estat d'un superàvit de 147,76 milions d'euros, amb un increment del 15,4% respecte al segon trimestre de l'any passat. Per la seva banda, el resultat pressupostari (incloent-hi tots els ingressos i despeses) ha estat d'un superàvit de 145,82 milions d'euros, amb un increment del 20,4% respecte al segon trimestre de l'any passat.
Sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern d'Andorra a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la CASS cap al Fons de Reserva de Jubilació (totes elles despeses internes que les diferents entitats preveuran com a ingressos per després fer les despeses pertinents i que, per tant, no es preveuen dues vegades), i sense tenir en compte els actius i passius financers d'ingressos i despeses, l'execució de despeses ha estat de 329,40 milions d'euros per al segon trimestre del 2025, amb un increment del 6,6% respecte al segon trimestre de l'any anterior.
Pel que fa als ingressos, amb les mateixes consideracions, l'execució ha estat de 670,34 milions d'euros, un 8,4% més respecte al segon trimestre de l'any anterior. Quant als resultats de l'execució pressupostària d'ingressos i despeses, han estat pel resultat de gestió un superàvit de 349,73 milions d'euros (9,9% menys), pel resultat de caixa, un superàvit de 340,94 milions d'euros (10,3% menys).