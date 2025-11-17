Acord Andorra-Espanya
Conveni de cooperació entre el Consell General i el Congreso de los Diputados
Ensenyat ha qualificat la signatura de “pas natural i necessari”
El síndic general, Carles Ensenyat, i la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, han signat aquest dilluns a Madrid el memoràndum de cooperació interparlamentària entre el Consell General d’Andorra i el Congrés espanyol.
L’acord té com a objectiu enfortir els vincles institucionals i fomentar la col·laboració entre ambdues cambres, consolidant les relacions bilaterals entre els dos països. Armengol ha destacat que el conveni “conté objectius ambiciosos però necessaris” i que caldrà “un esforç compartit per traslladar la bona coordinació existent a nivell parlamentari”.
Per la seva part, Ensenyat ha qualificat el memoràndum de “pas natural i necessari”, subratllant que la diplomàcia parlamentària és clau per aprofundir en la cooperació entre Andorra i Espanya. El document promou la col·laboració en àmbits legislatius, tècnics i administratius, incloent l’intercanvi d’experiències, bones pràctiques i assistència jurídica entre el personal de les dues institucions.
Després de la signatura, s’ha celebrat la primera reunió del Fòrum Parlamentari Espanya–Andorra, amb tres eixos de treball: relacions econòmiques i comercials, qüestions transfrontereres i relacions amb la Unió Europea.
Les dues delegacions s’han compromès a mantenir els contactes i la cooperació per avançar en aquests àmbits estratègics.