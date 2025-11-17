Meteo
Baixada de temperatures i nevades generalitzades el divendres
La pertorbació que afectarà el Principat a finals de setmana deixarà ventades de fins a 90 quilòmetres per hora
L'estiuet de Sant Martí ja ha acabat i tot indica que aquesta setmana arribarà l'hivern de cop. Els meteogrames apunten a una baixada de temperatures gradual durant la setmana amb una pertorbació el divendres que podria deixar una nevada generalitzada arreu del país, segons informa el servei meteorològic. Tot i que fins al divendres el sol es mantindrà com a protagonista, el termòmetre anirà a la baixa, sobretot a partir de dimecres, on les màximes poden descendir fins a quatre graus respecte a les d'avui, no superant els 11 a Andorra la Vella o els 9 a 1.500 metres, i les mínimes no superaran els 0 graus a la capital o els -10 al Pas el dijous.
Avui a la tarda els núvols s'estendran i deixaran precipitacions febles al nord, amb neu baixant dels 1.700 metres a 1.500 metres, tot i que amb gruixos minsos.
La pertorbació que se situarà sobre el Pirineu el divendres incrementarà el vent de component nord, que pot arribar a una velocitat de fins a 90 quilòmetres per hora, i reactivarà les nevades que poden afectar totes les cotes. Les temperatures cauran en picat, amb mínimes de -5 graus a la capital i màximes que no superaran els 5 graus positius, segons informa el servei meteorològic, apuntant que de cara a dissabte, el temps no serà tan rúfol.