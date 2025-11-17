Banca
Andbank llança el fons Return Stacked Apex FIL
El projecte agrupa diverses estratègies dissenyades per diversificar sense sacrificar rendibilitat
Andbank Wealth Management, gestora de fons del Grup Andbank, ha llançat el fons Return Stacked Apex FIL, la nova estratègia d'inversió gestionada per Rafael Ortega Salvador dins del marc de Return Stacked Portfolios, un projecte de la gestora especialitzat en carteres i fons d'inversió tot terreny, i que es comercialitzarà a Espanya.
Return Stacked Apex FIL representa la versió més ambiciosa de l'enfocament return stacked: una filosofia d'inversió basada a combinar diversificació estructural i eficiència en capital, dissenyada per a buscar rendibilitats superiors sense un augment proporcional dels riscos d'invertir.
Per cada euro invertit, el fons està dissenyat per a oferir 1 euro d'exposició a Renda Variable global indexada i 1 euro d'exposició a una cartera d'actius i estratègies diversificadores amb alt potencial de retorn, amb la qual el gestor aspira a batre al mercat global a llarg termini, segons apunta Andbank.
"Apex és la culminació natural de la nostra evolució: una cartera que aprofita l'equilibri i la resiliència de la inversió tot terreny, però amb un objectiu clar de superar al mercat global sense dependre d'un sol motor de rendibilitat", explica Rafael Ortega, gestor del fons.