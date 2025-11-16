ENSENYAMENT
La Universitat convoca dues places de personal docent i investigador
La Universitat d’Andorra (UdA) ha convocat dues places de personal docent i investigador, una en l’àmbit de les llengües i l’altra, en el de la salut. En els dos casos són places amb caràcter fix i les sol·licituds es poden presentar fins a l’11 de desembre; les condicions es poden consultar a la pàgina web del centre d’ensenyament superior, a l’apartat “treballeu amb nosaltres”. L’anunci que s’ha difós a les xarxes socials remarca les condicions avantatjoses dels dos llocs de treball oferts: flexibilització horària, possibilitats de teletreball, mesures de conciliació familiar i laboral, possibilitats d’obtenir finançament per seguir formant-se i retribució salarial en evolució durant la trajectòria professional. La plaça de l’àmbit de la salut és per a vincular-se a l’Institut de Recerca en Salut, una de les noves iniciatives impulsades pel centre d’ensenyament superior per aprofundir en el seu paper acadèmic i científic.