PROJECTE EN CURS
Salut i logopedes treballen per prefixar sessions per patologia
El col·lectiu ha reivindicat menys traves per als tractaments
El Col·legi de logopedes reivindica la necessitat d’imposar menys traves a la continuïtat dels tractaments; que en cas de trastorns del llenguatge en què són els especialistes no sigui necessari que el pacient hagi d’acudir al metge referent per renovar sessions. Ara en el que estan treballant el ministeri de Salut i el Col·legi és a prefixar un nombre de sessions per patologia, un funcionament “per processos”, va explicar la presidenta de l’ens, Olga Armengol. “Ho estem treballant amb el ministeri, no hi ha res tancat”, va assenyalar Armengol, però l’objectiu és definir una xifra associada a les necessitats de tractament de cada trastorn.
La modificació de la llei de professions sanitàries aclareix el nivell de llengua
Un altra de les qüestions pendents era la de clarificar el nivell de llengua que han de tenir els professionals perquè l’únic establert fins ara és que podien treballar en l’idioma en què s’haguessin titulat. Ara la modificació de la Llei de professions sanitàries que tot just es va aprovar dijous passat indica que els professionals han de tenir un nivell C1 de català i que “els procediments de reeducació en trastorns del llenguatge escrit i oral únicament es poden efectuar en la llengua o les llengües en què el logopeda o ortofonista disposi del nivell C1”. Armengol va assenyalar que malgrat que s’havia arribat a plantejar demanar un C2 s’ha arribat a la conclusió que l’immediatament inferior és “un bon nivell” i suficient.