COOPERACIÓ
Protecció Civil assaja la coordinació en cas d’allau amb l’Arieja
Protecció Civil ha assajat la coordinació amb les autoritats franceses del departament de l’Arieja en cas d’allau. Dijous passat es va dur a terme “un simulacre de despatx conjunt”, un exercici que va simular un despreniment de neu a la zona de Mérens-les-Vals que va requerir “la mobilització dels equips operatius per gestionar l’emergència, garantir la seguretat i restablir la circulació”, tal com va informar el departament. “Aquests simulacres permeten posar a prova els protocols, millorar la coordinació transfronterera i enfortir la col·laboració amb els nostres veïns de França”, van remarcar.